Basti News: कार के डीलर पर लगाया 30 हजार का हर्जाना
Basti News: बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश
Basti News: बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने 10 दिन में ही नए वाहन के टायर फटने के बाद उसे नहीं बदलने पर डीलर की घोर लापरवाही मानते हुए टायर की कीमत से ज्यादा उसके ऊपर 30 हजार रुपये हर्जाना लगाया गया है।कप्तानगंज थानाक्षेत्र के परसपुरा गांव की सुमित्रा देवी पत्नी शिवपूजन ने आयोग में परिवाद दाखिल किया कि पांच मई 2025 को उसने ऑर्बिट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान पता संसारपुर फुटहिया बस्ती से मारुति सुजुकी फ्रान्क्स डेल्टा सीएनजी कार नौ लाख 33 हजार रुपये भुगतान करके खरीदा था। 15 मई 2025 को परिवार सहित बाबा भदेश्वरनाथ धाम का दर्शन करने के लिए जा रही थी।
भनवापुर गांव के पास वाहन का अगला टायर फट गया गनीमत यही रही कि कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई। परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। उपभोक्ता ने टायर बदलने के लिए डीलर से अनुरोध किया परंतु नहीं बदला गया तब बाजार से 10 हजार रुपये में टायर खरीद कर लगवाया। टायर की कीमत नहीं देने पर परिवाद दाखिल किया। सुनवाई उपरांत पीठ ने आदेश दिया की 45 दिनों में कार के दाहिने तरफ अगले पहिए का टायर बदल दें अथवा उसकी कीमत 10 हजार रुपये ब्याज सहित दे दे। परिवादिनी को परेशान करने के एवज में 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी अदा करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।