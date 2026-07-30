Basti News: जिले के पांच विद्युत उपकेंद्रों की होगी क्षमता वृद्धि

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले के पांच 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि होगी। वर्ष 2026-27 के बिजनेस प्लॉन में इसे शामिल किया गया है। एक अनुमान के अनुसार क्षमता वृद्धि पर लगभग 630 लाख रुपये खर्च होगा। पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से ओवरलोडिंग व ट्रिपिंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। जिन उपकेंद्रों का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है, उसमें शहर का 33 केवी विद्युत उपकेंद्र मालवीय रोड व गिदही अर्बन भी शामिल है। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण बस्ती सर्किल खालिद सिद्दीकी ने बताया कि ओवरलोडेड चल रहे पांच उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कराई जानी है।

विभागीय जानकारी के अनुसार 33 केवी विद्युत उपकेंद्र मालवीय रोड में पांच एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिस पर लगभग 135 लाख रुपये का खर्च आएगा। उपकेंद्र विक्रमजोत में पांच एमवीए के ट्रांसफार्मर की जगह 10 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिस पर 76 लाख का खर्च आएगा। उपकेंद्र गिदही अर्बन काफी समय से ओवरलोड चल रहा है। अब वहां पर पांच एमवीए का अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिस पर 139 लाख रुपये का खर्च आएगा। पॉलीटेक्निक, महुडर में भी पांच एमवीए का अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिस पर 145 लाख का खर्च आएगा। इसी प्रकार उपकेंद्र कप्तानगंज की क्षमता वृद्धि करते हुए वहां पर पांच एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इस पर विभाग को 135 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे।