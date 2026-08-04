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Basti News: बंद मकान के गेट का ताला तोड़कर नकदी व जेवर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के कलवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास एक बंद मकान में चोरी हुई। चोरों ने पीछे के गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सोने-चांदी के जेवर तथा कैश चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Basti News: बंद मकान के गेट का ताला तोड़कर नकदी व जेवर चोरी

Basti News: बस्ती। कलवारी थानाक्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलवारी के पास बंद मकान में पीछे के गेट का ताला तोड़कर चोर जेवर व कैश लेकर भाग गए। घटना की जानकारी पाकर यूपी 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर में थाने की पुलिस संग फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य संकलन किया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच-पड़ताल की जा रही है। कलवारी मुस्तहकम निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि घर में ताला बंद कर वह पत्नी संग गोरखपुर में बीमार रिश्तेदार को देखने गये थे।

रात में लगभग 10.20 बजे जब घर वापस आये तो जैसे ही घर में गया देखा कि पीछे के गेट का ताला टूटा हुआ है। फाटक भी थोड़ा सा खुला है। जब गेट पास जाकर देखा तो गेट के पीछे लगा जाली को तोड़कर उसमें हाथ डालकर चोर ने अंदर के ताले को काटकर निकाल दिया था। घर में घुसे चोरों ने तीन कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे उनकी मां के बक्से से सोने व चांदी के जेवर, कैश और उनके भाई सोहन की पत्नी के बक्से से चांदी के जेवर तथा 15,000 कैश चुरा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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