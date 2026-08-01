Basti News: 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लें युवा
Basti News: रूधौली में भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत करमहिया गांव के इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुष्करादित्य सिंह ने छात्रों को स्वतंत्रता दिवस और शहीदों के बलिदान की याद दिलाते हुए युवाओं से निष्ठावान रहने की अपील की। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे।
Basti News: रूधौली। भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुक्रवार को करमहिया गांव में स्थित एक इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। गन्ना विकास समिति गोविंदनगर के चेयरमैन व भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्करादित्य सिंह ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों के बलिदान की स्मृति में मनाता है, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने युवाओं से देश, प्रदेश व जनपद के प्रति निष्ठावान रहने का आह्वान किया। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने तथा लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राज आर्य, गोपाल सिंह, अखिलेश सिंह, रत्नाकर पांडे, डब्लू आर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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