Basti News: भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का बस्ती में भव्य स्वागत

Basti News: बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का मंगलवार को बस्ती जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह भव्य स्वागत किया। जनपद की सीमा टांडा पुल से लेकर शहर में करीब 23 स्थानों पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा और पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय आजमगढ़ से टांडा होते हुए सुबह बस्ती पहुंचे। टांडा पुल, कलवारी चौराहा, कुसौर बाजार, एक्सडा चौराहा, नगर बाजार, बेलाड़ी चौराहा, फुटहिया, मूड़घाट, बड़ेबन, आईटीआई गेट, पानी टंकी, नेता सुभाष चंद्र बोस चौराहा, कम्पनी बाग, जनता होटल, टाउन हॉल, गांधीनगर चौकी, पाण्डेय पेट्रोल पम्प, कतेश्वर पार्क, रोडवेज तिराहे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया।