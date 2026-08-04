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Basti News: भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का बस्ती में भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का बस्ती में भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने 23 स्थानों पर उनका फूल-मालाओं से अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में उत्साह का माहौल रहा और राय ने तिरंगा यात्रा अभियान के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना फैलाने का उद्देश्य बताया।

भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का बस्ती में भव्य स्वागत
भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का बस्ती में भव्य स्वागत

Basti News: बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का मंगलवार को बस्ती जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह भव्य स्वागत किया। जनपद की सीमा टांडा पुल से लेकर शहर में करीब 23 स्थानों पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा और पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय आजमगढ़ से टांडा होते हुए सुबह बस्ती पहुंचे। टांडा पुल, कलवारी चौराहा, कुसौर बाजार, एक्सडा चौराहा, नगर बाजार, बेलाड़ी चौराहा, फुटहिया, मूड़घाट, बड़ेबन, आईटीआई गेट, पानी टंकी, नेता सुभाष चंद्र बोस चौराहा, कम्पनी बाग, जनता होटल, टाउन हॉल, गांधीनगर चौकी, पाण्डेय पेट्रोल पम्प, कतेश्वर पार्क, रोडवेज तिराहे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया।

इसके बाद होटल बालाजी प्रकाश में आयोजित तिरंगा यात्रा अभियान कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा अभियान के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना पार्टी का उद्देश्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, पूर्व सांसद हरीश दिवेदी, जगदीश शुक्ल, अंकुर वर्मा, हरीश सिंह, राजकिशोर सिंह, अभिषेक गुप्ता, सचिन सिंह, अमृत कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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