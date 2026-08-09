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Basti News: गांव-गांव पहुंच रही कलश के साथ वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: भाजपा ने संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में महादेवा विधानसभा क्षेत्र में कलश वंदन यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य समानता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश फैलाना था। मुख्य अतिथि रामायण सिंह ने संत रविदास के विचारों की महत्ता पर प्रकाश डाला। यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची।

Basti News: गांव-गांव पहुंच रही कलश के साथ वंदन यात्रा

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। भाजपा ने संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में महादेवा विधानसभा क्षेत्र में कलश के साथ वंदन यात्रा निकल रही है। इसके साथ समरसता संकल्प अभियान जारी रहा। बनकटी मण्डल के बरोहिया कला गांव में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामायण सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि संत शिरोमणि रविदास ने समाज में समानता, भाईचारे व सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने के साथ-साथ आपसी प्रेम बनाये रखने की प्रेरणा देते हैं। जिला संयोजक भाजपा के जिला महामंत्री व साऊंघाट के ब्लाक प्रमुख अभिषेक कुमार ने बताया कि वंदन यात्रा शनिवार को बनकटी मण्डल के सिसई बाबू, दुबौली कला, खरवनिया, देईसांड़, मकदूमपुर, मथौली आदि क्षेत्रों में पहुंची।

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इस दौरान बनकटी मण्डल अध्यक्ष अंकित पांडेय, जगदम्बा शुक्ल, रविचन्द पांडेय, चन्द्रशेखर मुन्ना, सतीश सोनकर, अखिलेश कुमार शुक्ल आदि उपस्थित रहे।

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