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Basti News: दाह संस्कार में गए व्यक्ति की बाइक मूड़घाट से चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के मूड़घाट क्षेत्र में एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। जनार्दन प्रसाद यादव ने बताया कि वह दाह संस्कार में भाग लेने गए थे और वापस आने पर बाइक गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है।

Basti News: दाह संस्कार में गए व्यक्ति की बाइक मूड़घाट से चोरी

Basti News: बस्ती। शहर कोतवाली के मूड़घाट क्षेत्र से एक व्यक्ति की बाइक चोरी कर ली गई। वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के गौरा निवासी जनार्दन प्रसाद यादव ने तहरीर देकर बताया है कि गत 24 जुलाई को दिन में करीब साढ़े 11 बजे अपनी बाइक से एक दाह संस्कार में शामिल होने के लिए मूड़घाट गए थे। दाह संस्कार प्रक्रिया पूरी करने के बाद वापस आया तो उनकी बाइक वहां नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ सुराग नहीं लग सका। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है।

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