Basti News: कांवड़ यात्री व श्रद्धालु करें यातायात नियमों का पालन
Basti News: बस्ती में सावन मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने जन जागरूकता पोस्टर जारी किया है। पोस्टरों में हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने और नशे में वाहन न चलाने की अपील की गई है।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले में सावन मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं एवं वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक के लिए परिवहन विभाग ने जन जागरूकता पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करने, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाने के साथ तेज रफ्तार से बचने की अपील की गई है। साथ ही बिना लाइसेंस वाहन न चलाने, पार्किंग नियमों का पालन करने और अवैध साइलेंसर व स्टंटबाजी से बचने का संदेश भी दिया है।
पोस्टर में ‘स्मार्ट बनिए, सुरक्षा चुनिए’ और ‘सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश’ का संदेश प्रमुखता से दिया गया है। एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेई ने बताया कि फुटहिया, शास्त्री चौक, महाराणा प्रताप चौराहा, डारीडीहा के साथ मंदिर मार्ग के अन्य स्थानों पर सुरक्षा व जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए गए हैं।
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