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Basti News: पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के मुंडेरवा थानाक्षेत्र के नगहरा में पुरानी रंजिश के तहत मारपीट हुई। उर्मिला देवी का आरोप है कि 30 जुलाई को विपक्षियों ने अपशब्द कहते हुए उन पर हमला किया। जब वह बचाव के लिए आईं, तब उन्हें भी धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपीं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Basti News: पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर धमकाया

Basti News: बस्ती। मुंडेरवा थानाक्षेत्र के नगहरा में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। इसी थानाक्षेत्र के बगही निवासी उर्मिला देवी पत्नी दिलीप सिंह का आरोप है कि विपक्षियों ने 30 जुलाई को पुरानी रंजिश को लेकर अपशब्द कहते हुए मारापीटा। बीच-बचाच के लिए पहुंचने पर उन्हें भी मारपीट कर जानमाल की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर इसी थानाक्षेत्र के मरवटिया बाबू निवासी करन चौधरी, मल्लू चौधरी उर्फ अजीत चौधरी, संगीता चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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