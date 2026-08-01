Basti News: निरीक्षण में बंद मिली चार दुकानों को कारण बताओ नोटिस
Basti News: बस्ती के उप निदेशक कृषि अशोक कुमार ने खाद के वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर विकास खंड बस्ती सदर और सल्टौआ गोपालपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में विक्रेताओं के लाइसेंस, स्टाक रजिस्टर, और रेट बोर्ड की जांच की गई। कुछ दुकानों को बिना कारण बंद पाया गया, जिससे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। उप निदेशक कृषि अशोक कुमार ने विकास खंड बस्ती सदर और सल्टौआ गोपालपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र से खाद के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने निजी खाद के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के परिसरों, बफर गोदामों व संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। कृषक सेवा केन्द्र सियरापार विकास खण्ड बस्ती सदर के आकस्मिक निरीक्षण में विक्रेता का लाइसेन्स देखा। यहां पर रेट बोर्ड सही नहीं मिला। विक्रेता के स्टाक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर को देखा। उप निदेशक ने विक्रेता को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि रेट बोर्ड, प्रतिदिन का स्टाक का विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।
मौके पर उपस्थित किसान रामलौट निवासी रैपुरा जंगल मिले और उनसे बात किया। वितरण रजिस्टर पर दर्ज किसानों के विवरण में से रेण्डम आधार पर पांच से वार्ता किया। उन्होंने निरीक्षण बाद प्रो. अरविन्द प्रताप सिंह गौरा बस्ती सदर, शुक्ला खाद एवं बीज भण्डार पिपराजप्ती सल्टौवा गोपालपुर, बस्ती सहकारी क्रय विक्रय केन्द्र सियरापार बस्ती सदर एवं चौधरी खाद भण्डार सियरापार बस्ती की दुकान निरीक्षण के समय बिना किसी कारण के बंद मिली। इसके चलते इन दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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