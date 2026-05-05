अनियमितता के आरोप में बस्ती की आरआई सीमा गौतम सस्पेंड, प्रयागराज RTO करेंगे जांच
अनियमितता के आरोप में बस्ती की आरआई सीमा गौतम को सस्पेंड कर दिया गया है। गोरखपुर में 172 माल वाहनों के सकल भार यान में अनाधिकृत ढंग से वृद्धि करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं, प्रयागराज आरटीओ इस मामले की जांच करेंगे।
UP News: अनियमितता के आरोप में बस्ती की मोटरयान निरीक्षक (आरआई) सीमा गौतम को निलंबित कर दिया गया है। गोरखपुर में 172 माल वाहनों के सकल भार यान में अनाधिकृत ढंग से वृद्धि करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन की ओर से इनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
निलंबन के दौरान यह परिवहन आयुक्त कार्यालय से संबद्ध रहेंगी। वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित डाटा के अनुसार इन्होंने उक्त वाहनों की भार वृद्धि में पंजीयन अधिकारी का अनुमोदन नहीं लिया। माल वाहनों के सकल भार यान में वृद्धि अपनी आईडी से कर दी। गोरखपुर में आरआई के पद पर तैनाती के दौरान सीमा गौतम ने 10 सितंबर 2025 को यह अनियमितता की थी। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर इन्हें निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज के आरटीओ को इनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
लेसा के दो जेई निलंबित, संविदाकर्मी बर्खास्त
उधर, लखनऊ में बिजली विभाग के भीतर व्याप्त रिश्वतखोरी और कार्यशैली में लापरवाही के खिलाफ सोमवार को दो जूनियर इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक संविदाकर्मी को बर्खास्त किया गया। वहीं एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही के लिए सिफारिश की गई है। इसमें बिजली कनेक्शन देने के नाम पर दो लाख रुपये रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद गहरू उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर (जेई) विनय कुमार को निलंबित कर दिया गया।
अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) ब्रह्म पाल ने निलंबित जेई को अधिशासी अभियंता 33 केवी वृंदावन अमौसी जोन संबंद्ध कर दिया। वहीं चिनहट के शिवपुरी में 10 खंभों की हाईटेंशन लाइन को अवैध तरीके से शिफ्ट करने के आरोप में जूनियर इंजीनियर वरूण पटेल को भी निलंबित कर दिया, जबकि एक संविदाकर्मी मधुर सेन को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं एसडीओ अरविंद कुमार सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। साथ ही संविदा कर्मी मधुर सेन को बर्खास्त कर दिया गया है।
बड़े अधिकारियों को मैनेज करने के लिए मांगी थी रिश्वत
अमौसी जोन के गहरू उपकेंद्र के 11 केवी एलटी उपकेंद्र पर तैनात जेई विनय कुमार के पास एक ठेकेदार रानीपुर में बन रहे रो हाउस के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन का अनुरोध लेकर पहुंचा था। इस दौरान जेई ने ठेकेदार से बिजली कनेक्शन के लिए तीन लाख रुपये एस्टीमेट और दो लाख रुपये ऊपर के बड़े अधिकारियों को मैनेज करने के लिए देने की बात का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। इस दौरान ठेकेदार द्वारा रो हाउस के विद्युतीकरण के लिए जेई से बताई गई पांच लाख रुपये की धनराशि पूछने पर जेई द्वारा बताया गया कि कार्य की प्राकक्लन धनराशि तीन लाख एवं बाकी धनराशि सभी को मैनेज करने तथा स्टोर से सामग्री उठाने की एवज में खर्च होगा।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें