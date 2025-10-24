आजम खान की फोटो पर कालिख पोतने पर ऐक्शन, पुलिस ने शिवसेना नेताओं पर दर्ज किया केस

संक्षेप: समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निर्मली कुण्ड बस्ती में दीपावली और छठ पूजा का शुभकामना संदेश वाला होर्डिंग्स लगवाया गया था। इस पर आजम खान का फोटो लगा था। शिव सेना के पदाधिकारियों ने होर्डिंग पर लगे आजम खान की फोटो पर कालिख पोत दी। पुरानी बस्ती पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है।

यूपी के बस्ती जिले में आजम खान की फोटो पर कालिख पोतने को लेकर पुलिस ने सक्रिय हो गई है। पुलिस ने कालिख पोतने वाले शिवसेना के नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है। पुरानी बस्ती में यह केस दर्ज किया गया है। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष की तहरीर के आधार पर यह केस दर्ज हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती पुलिस को दी तहरीर में समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि निर्मली कुण्ड बस्ती में सदर विधायक महेन्द्र नाथ यादव ने दीपावली और छठ पूजा का शुभकामना संदेश वाला होर्डिंग्स लगवाया था। इस पर आजम खान का फोटो लगा था। आरोप है कि शिव सेना के जिलाप्रभारी प्रमोद पाण्डेय, आशीष गुप्ता, नरेंद्र दुबे, विवेक बघेल और चार अन्य साथियों के साथ मिलकर होर्डिंग पर लगे आजम खान की फोटो पर कालिख पोत दी। पुरानी बस्ती पुलिस में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

आजम ने दीपावली पर दिया था ये बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने दीपावली पर्व को लेकर बयान दिया था। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। एक निजी चैनल से बातचीत में आजम खान ने कहा था की जो लो दीये जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। हालांकि अपने चिर परिचित अंदाज में आजम खान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि दिवाली के इस पर दीये जलते नहीं, बल्कि रोशन होते हैं। उनका मकसद उजाला देना और ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरों को मिटाना होता है। मैं उन लोगों की सराहना करता हूं और उनसे मोहब्बत करता हूं।