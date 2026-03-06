सीएम योगी की सख्ती का असर, छात्रा को घर में घुसकर गोली मारने वाले का हाफ एनकाउंटर

बेटियों के प्रति अपराध पर जीरो टॉलरेंस की सीएम योगी की नीति का असर देखने को मिला है। बस्ती में छात्रा को घर में घुसकर गोली मारने वाले आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। इससे पहले इसी मामले में थानेदार और विवेचक को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है।

Basti News: यूपी की कानून व्यवस्था और बेटियों को लेकर हो रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर गोरखपुर के पड़ोसी जिले बस्ती में देखने को मिला है। कलवारी थाना क्षेत्र के बैडारी एहतमाली गांव में 12वीं की छात्रा को घर में घुसकर गोली मारने वाले मनदीप को शुक्रवार सुबह पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है। एकतरफा प्यार में युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद ही थानेदारा और विवेचक को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है।

घेराबंदी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के बाद से ही फरार चल रहे आरोपी की तलाश में एसओजी (SOG) और स्वाट (SWAT) की संयुक्त टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। शुक्रवार तड़के मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कलवारी थाना क्षेत्र के माझा इलाके में छिपा हुआ है और कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस टीम ने जब इलाके की घेराबंदी की, तो खुद को घिरा देख आरोपी मनदीप ने समर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर अवैध असलहे से फायर झोंक दिया।

पुलिस ने भी बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी मनदीप के दाहिने पैर में जा लगी। घायल होकर गिरते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मौके से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ की इस कार्रवाई में स्वाट और एसओजी प्रभारी के साथ कलवारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार और उनकी टीम शामिल रही।

क्या थी पूरी घटना? यह मामला एकतरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी मनदीप गांव की ही 12वीं की छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। छात्रा और उसके परिजनों द्वारा विरोध किए जाने से नाराज होकर आरोपी ने दुस्साहस दिखाते हुए छात्रा के घर में घुसकर उसे करीब से गोली मार दी थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था और छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई थी।