बस्ती डीआईओएस कार्यालय की जमीन होगी नीलाम, टीचर का बकाया वेतन न देने पर कोर्ट सख्त

एक टीचर का बकाया वेतन भुगतान नहीं करने पर अदालत ने बस्ती के डीआईओएस दफ्तर को नीलाम करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर 14.38 लाख रुपये की वसूली के लिए कार्यालय की 0.0612 हेक्टेयर भूमि पहले ही कुर्क की जा चुकी है।

बस्ती में सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनाली मिश्रा की अदालत ने टीचर का बकाया वेतन भुगतान न करने के मामले में डीआईओएस कार्यालय की जमीन को नीलाम करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर 14.38 लाख रुपये की वसूली के लिए कार्यालय की 0.0612 हेक्टेयर भूमि पहले ही कुर्क की जा चुकी है। अदालत के आदेश के बाद जिले के अधिकारियों में खलबली मची है। अफसरों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है।

अयोध्या जनपद के सोहावल निवासी चंद्रशेखर सिंह की नेशनल इंटर कॉलेज हर्रैया में अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद पर 1991 में नियुक्ति हुई थी। चंद्रशेखर सिंह के अलावा पांच अन्य अध्यापकों को भी नियुक्ति हुई थी। किसी को वेतन नहीं दिया गया। हालांकि, बाद में पांच अध्यापकों को वेतन दिया जाने लगा। चंद्रशेखर सिंह को वेतन नहीं मिला। चंद्रशेखर सिंह ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में वर्ष 1998 में मुकदमा दाखिल किया।

24 जनवरी 2005 को उनके पक्ष में डिक्री हुई है। 27 साल पुराने मामले में अध्यापक का वेतन भुगतान नहीं करने पर सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनाली मिश्रा की अदालत ने डीआईओएस कार्यालय भवन की भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया था। अदालत अमीन रजवंत सिंह को कुर्की की रिपोर्ट आठ मई 2025 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया था। अदालत के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई।