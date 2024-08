Retired teachers will be kept on honorarium: आउट ऑ़फ स्कूल (स्कूल नहीं आने वाले) बच्चों का भविष्य अब रिटायर शिक्षक संवारेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने शारदा कार्यक्रम के तहत आउट ऑ़फ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए रिटायर शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय किया है। जिस क्षेत्र में पांच से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चे पाये जाएंगे उस क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में रिटायर शिक्षकों को अस्थाई रूप से मानदेय पर रखा जाएगा। इन रिटायर शिक्षकों को प्रतिमाह छह हजार मानदेय दिया जाएगा। ये रिटायर शिक्षक आउट ऑ़फ स्कूल बच्चों को अगले महीने से 9 महीने तक विशेष शिक्षा प्रदान कर उन्हें दक्ष बनायेंगे।