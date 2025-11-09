Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBased on the sons testimony mother and her two lovers were sentenced to life imprisonment
मां ने ही मेरे पिता को मारा; नाबालिग बेटों की गवाही से महिला और उसके दो प्रेमियों को उम्रकैद की सजा

मां ने ही मेरे पिता को मारा; नाबालिग बेटों की गवाही से महिला और उसके दो प्रेमियों को उम्रकैद की सजा

संक्षेप: आगरा में अदालत ने पति की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में पत्नी और उसके दो प्रेमियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजय के. लाल की अदालत ने सुनाया।

Sun, 9 Nov 2025 06:29 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अदालत ने पति की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में पत्नी और उसके दो प्रेमियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजय के. लाल की अदालत ने सुनाया। दरअसल, नाबालिग बेटों ने मां और उसके प्रेमी के खिलाफ गवाही दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि डौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 14 फरवरी 2019 को 32 साल के रामवीर की निर्मम हत्या उसकी पत्नी कुसुमा देवी ने अपने दो कथित प्रेमियों सुनील और धर्मवीर के साथ मिलकर की थी। हत्या के लिए आरोपियों ने फावड़े से वार किया था, जिससे रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने सबूत मिटाने के इरादे से शव को घर के पास स्थित एक कुएं में फेंक दिया था।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान न बनता तो हम भी होते पीएम दावेदार: सपा MLA

इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों को कुएं से दुर्गंध आने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के मामा टीकाराम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीन महीने के भीतर सभी सबूत इकट्ठा कर आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में मृतक के दो नाबालिग बेटों ने अदालत में अपनी मां और उसके प्रेमियों के खिलाफ गवाही दी। उनके बयान इस पूरे मुकदमे में निर्णायक साबित हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी कुसुमा देवी, सुनील और धर्मवीर को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:भाजपा विधायक का नाम बताने पर पुलिस ने युवक को पीटा, दारोगा समेत 3 सस्पेंड

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को धमकी भरा ईमेल

उधर, फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम के जरिए करीब 3,700 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी और लखनऊ जेल में बंद अनुभव मित्तल पर एक नया मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को धमकी भरा ईमेल भेजा।

जानकारी के अनुसार, मित्तल ने जेल से ही एक सिपाही के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर फर्जी नाम से ईमेल भेजा। बताया जा रहा है कि उसने यह ईमेल एक अन्य कैदी को फंसाने की नीयत से किया था।

अधिकारियों के मुताबिक, अनुभव मित्तल पर पहले से सात लाख से अधिक निवेशकों से ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम के नाम पर अरबों रुपये की ठगी का आरोप है। अब धमकी भरा ईमेल भेजने के मामले में उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Agra Agra News Agra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |