मासूम की गवाही पर पिता के कातिलों को सज़ा, मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद

हमीरपुर में 2 साल पहले प्रेम-संबंधों के चलते बेटे के सामने गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा दिलाने में बेटे की गवाही अहम रही।

यूपी के हमीरपुर में प्रेम-संबंधों के चलते बेटे के सामने गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा दिलाने में बेटे की गवाही अहम रही। वारदात नौ सितंबर 2023 को कुरारा में हुई थी।

कुरारा के रहने वाले कामता प्रसाद कबीर का शव सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला था। तब उसकी पत्नी अंजू ने बताया था कि नशे में होने के चलते गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कामता प्रसाद की बहन रानी ने कुरारा थाने में 10 सितंबर 2023 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि भाई अपनी पत्नी अंजू व चार बच्चों के साथ कुरारा कस्बे के बेरी रोड वार्ड नंबर-9 में रहता था। भाई कामता ने चार माह पूर्व खेती-किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीदा था। इसके लिए वीरेंद्र निवासी पारा शंकरपुर को चालक के रूप में रखा था। काम की वजह से वीरेंद्र का घर में आनाजाना रहता था।

इसी दौरान वीरेंद्र और अंजू में प्रेम-संबंध हो गए थे। इसी के चलते 9 सितंबर की रात को भाभी व ट्रैक्टर चालक ने भाई को पीटने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव ट्रैक्टर में लादकर बेरी रोड के पास गड्ढे में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने अंजू और वीरेंद्र पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। बेटे की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को जिला न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

पत्नी की हत्या में दोषसिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास की सजा उधर, बहराइच में हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास से दंडित किया है। 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाए हैं।