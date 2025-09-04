Based on testimony of innocent mother and her lover who murdered father were sentenced to life imprison मासूम की गवाही पर पिता के कातिलों को सज़ा, मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Based on testimony of innocent mother and her lover who murdered father were sentenced to life imprison

हमीरपुर में 2 साल पहले प्रेम-संबंधों के चलते बेटे के सामने गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा दिलाने में बेटे की गवाही अहम रही।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुरThu, 4 Sep 2025 09:12 PM
यूपी के हमीरपुर में प्रेम-संबंधों के चलते बेटे के सामने गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा दिलाने में बेटे की गवाही अहम रही। वारदात नौ सितंबर 2023 को कुरारा में हुई थी।

कुरारा के रहने वाले कामता प्रसाद कबीर का शव सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला था। तब उसकी पत्नी अंजू ने बताया था कि नशे में होने के चलते गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कामता प्रसाद की बहन रानी ने कुरारा थाने में 10 सितंबर 2023 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि भाई अपनी पत्नी अंजू व चार बच्चों के साथ कुरारा कस्बे के बेरी रोड वार्ड नंबर-9 में रहता था। भाई कामता ने चार माह पूर्व खेती-किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीदा था। इसके लिए वीरेंद्र निवासी पारा शंकरपुर को चालक के रूप में रखा था। काम की वजह से वीरेंद्र का घर में आनाजाना रहता था।

इसी दौरान वीरेंद्र और अंजू में प्रेम-संबंध हो गए थे। इसी के चलते 9 सितंबर की रात को भाभी व ट्रैक्टर चालक ने भाई को पीटने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव ट्रैक्टर में लादकर बेरी रोड के पास गड्ढे में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने अंजू और वीरेंद्र पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। बेटे की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को जिला न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

उधर, बहराइच में हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास से दंडित किया है। 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाए हैं।

वादी मुकदमा कुंवर किशोर शुक्ला ने 30 मई 2020 को थाना विशेश्वरगंज को लिखित सूचना दी गई कि उसकी बहन सविता देवी की शादी 20 वर्ष पहले ग्राम हरैय्या (डोलकुआ) रामकुबेर के साथ हुई थी। उसके बच्चे भी थे। वादी के बहनोई रामकुबेर के अवैध संबंध के चलते जब वादी की बहन इसका विरोध करती थी तो रामकुबेर उसे जान से मारने की धमकी देता था। वह उसे मारता-पीटता था। इसी बात को लेकर 30 मई को सुबह करीब 7 बजे रामकुबेर ने वादी की बहन सविता देवी को कुल्हाड़ी से मार दिया जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गवाहों और सुबूतों के आधार पर अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई।

