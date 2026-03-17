‘वीरू’ के रोल में ‘बसंती’, टॉवर पर चढ़ शादीशुदा प्रेमी को बुलाने लगी लड़की; शादी की जिद पर अड़ी

युवती, पहले से शादीशुदा प्रेमी से दोबारा शादी कराने की जिद्द पर अड़ी गई। वह प्रेमी का नाम लेकर उसे बुलाने लगी। युवती की इस हरकत को देखकर टॉवर के पास गांव के लोगों की भीड़ इक्कठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस एवं परिवार के लोग पहुंचे और युवती को मनाने में जुट गए।

UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में बघौचघाट क्षेत्र में फिल्म शोले का वो दृश्य एक बार फिर जीवंत हो उठा जिसमें वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी की जिद करने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना कि यहां वीरू की भूमिका में बसंती दिखी। इस बसंती यानी लड़की का गांव के ही युवक के साथ ऐसा प्रेम परवान चढ़ा कि अपने जान की परवाह न करते हुए मंगलवार को गांव में स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। युवती, पहले से शादीशुदा प्रेमी से दोबारा शादी कराने की जिद्द पर अड़ी रही और प्रेमी का नाम लेकर उसे बुलाने लगी। युवती की इस हरकत को देखकर टॉवर के पास गांव के लोगों की भीड़ इक्कठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस एवं परिवार के लोग पहुंचे और युवती को मनाने में जुट गए। करीब डेढ़ घण्टे तक मान- मनौव्वल करने के बाद वह नीचे उतरी, जिसके पुलिस उसे थाने लेकर चली गई।

बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव के ही एक युवक से पिछले तीन वर्षों से प्रेम- प्रसंग चल रहा है। लेकिन युवक की शादी एक वर्ष पहले किसी अन्य युवती से हो चुकी है। युवक की शादी कहीं और होने के बाद भी युवती उससे शादी करने को जिद्द कर रही है। लेकिन उसके परिवार के सदस्यों राजी नहीं हो रहे हैं।

मंगलवार की दोपहर इसी बात को लेकर युवती का उसके परिवार के सदस्यों से कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर युवती घर से निकली और गांव के पास ही एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। टॉवर पर चढ़ने के बाद युवती अपने प्रेमी नाम लेकर उसे बुलाने लगी। युवती के इस हरकतों को देखकर टॉवर के पास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।