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‘वीरू’ के रोल में ‘बसंती’, टॉवर पर चढ़ शादीशुदा प्रेमी को बुलाने लगी लड़की; शादी की जिद पर अड़ी

Mar 17, 2026 08:17 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बघौचघाट (देवरिया)
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युवती, पहले से शादीशुदा प्रेमी से दोबारा शादी कराने की जिद्द पर अड़ी गई। वह प्रेमी का नाम लेकर उसे बुलाने लगी। युवती की इस हरकत को देखकर टॉवर के पास गांव के लोगों की भीड़ इक्कठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस एवं परिवार के लोग पहुंचे और युवती को मनाने में जुट गए।

‘वीरू’ के रोल में ‘बसंती’, टॉवर पर चढ़ शादीशुदा प्रेमी को बुलाने लगी लड़की; शादी की जिद पर अड़ी

UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में बघौचघाट क्षेत्र में फिल्म शोले का वो दृश्य एक बार फिर जीवंत हो उठा जिसमें वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी की जिद करने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना कि यहां वीरू की भूमिका में बसंती दिखी। इस बसंती यानी लड़की का गांव के ही युवक के साथ ऐसा प्रेम परवान चढ़ा कि अपने जान की परवाह न करते हुए मंगलवार को गांव में स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। युवती, पहले से शादीशुदा प्रेमी से दोबारा शादी कराने की जिद्द पर अड़ी रही और प्रेमी का नाम लेकर उसे बुलाने लगी। युवती की इस हरकत को देखकर टॉवर के पास गांव के लोगों की भीड़ इक्कठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस एवं परिवार के लोग पहुंचे और युवती को मनाने में जुट गए। करीब डेढ़ घण्टे तक मान- मनौव्वल करने के बाद वह नीचे उतरी, जिसके पुलिस उसे थाने लेकर चली गई।

बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव के ही एक युवक से पिछले तीन वर्षों से प्रेम- प्रसंग चल रहा है। लेकिन युवक की शादी एक वर्ष पहले किसी अन्य युवती से हो चुकी है। युवक की शादी कहीं और होने के बाद भी युवती उससे शादी करने को जिद्द कर रही है। लेकिन उसके परिवार के सदस्यों राजी नहीं हो रहे हैं।

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मंगलवार की दोपहर इसी बात को लेकर युवती का उसके परिवार के सदस्यों से कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर युवती घर से निकली और गांव के पास ही एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। टॉवर पर चढ़ने के बाद युवती अपने प्रेमी नाम लेकर उसे बुलाने लगी। युवती के इस हरकतों को देखकर टॉवर के पास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

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ग्रामीणों ने इसकी जानकारी उसके परिजनों और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को टॉवर से उतरने के लिए काफी मान- मनौव्वल किया, लेकिन वे एक न सुनने को तैयार थी, वह प्रेमी से शादी करने की जिद्द पर अड़ी रही। करीब डेढ़ घण्टे तक समझाने- बुझाने के बाद युवती किसी तरह से टॉवर से नीचे उतरी, जिसके बाद पुलिस युवती को अपने साथ लेकर थाने चली गई। वहीं पुलिस ने युवक को भी थाने बुलाया, जहां दोनों को समझाने- बुझाने के बाद छोड़ दिया गया।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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