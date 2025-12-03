Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBarricading blocked the road, then two bulldozers and a Poklane started running, two wedding halls were demolished
बैरिकेडिंग कर रोका रास्ता, फिर गरजने लगे 2 बुलडोजर और पोकलेन, दो बारात घर हुए ध्वस्त

बैरिकेडिंग कर रोका रास्ता, फिर गरजने लगे 2 बुलडोजर और पोकलेन, दो बारात घर हुए ध्वस्त

संक्षेप:

यूपी के बरेली में बुधवार को दूसरे दिन बुलडोजर ऐक्शन जारी रहा। कार्रवाई शुरू करने पहले बैरिकेडिंग कर रास्ता रोका गया। फिर 2 बुलडोजर और पोकलेन गरजने लगे। दो बारात घर ध्वस्त हुए।

Wed, 3 Dec 2025 09:29 PMDeep Pandey बरेली, हिन्दुस्तान
यूपी के बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी सरफराज वली खां के एवान-ए-फरहत और राशिद खां के गुड मैरिज हॉल बारातघर पर दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। दो बुलडोजर और एक पोकलेन मशीन के जरिए दोनों अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इससे पहले मंगलवार को बीडीए की टीम ने दोनों बारातघरों के 40 फीसदी हिस्से को तोड़ा था। बुधवार को दोनों बारातघरों का बाकी अवैध निर्माण भी ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई से पहले बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया था।

बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई के साथ ही अवैध संपत्तियों पर भी सख्ती जारी है। बीडीए ने बुधवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबी सूफी टोला निवासी सपा नेता सरफराज वली खां और राशिद खान के बारातघरों पर दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बुधवार सुबह 10 बजे बरेली विकास प्राधिकरण के दो बुलडोजर सूफी टोला पहुंचे। दो घंटे बाद 12 बजे से गुड मैरिज हॉल और एवान-ए-फरहत के बचे हुए हिस्से को तोड़ना शुरू किया गया। इससे पहले एक शादी हॉल की छत पर लगे मोबाइल टॉवर को भी हटाने की कार्रवाई की गई। बुधवार शाम तक दोनों बारातघरों के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। दूसरे दिन भी कार्रवाई के दौरान अफरातफरी का माहौल रहा। बीडीए की टीम बुधवार शाम 5:30 बजे बुलडोजर लेकर लौट गई।

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में मजिस्ट्रेट रामजन्म यादव, बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार और सीओ सिटी तृतीय पंकज कुमार श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। उधर, सरफराज वली खां ने बीडीए में आवेदन देकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई को रोकने की मांग की। साथ ही, कंपाउंडिंग फीस जमा करने को भी तैयार हैं। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि जिन बारातघरों के लिए ध्वस्तीकरण आदेश हुए थे, उन्हें तोड़ा गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की गई है।

बुधवार को लगाई गई बैरिकेडिंग

सूफी टोला में मंगलवार को कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स कुछ कम थी, जिससे कुछ लोग मार्ग पर चहलकदमी करते रहे। ऐसे में बुधवार को पुलिस ने सुबह से ही मार्ग के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया था।

आधे घंटे के लिए थमी कार्रवाई, मंगाया पोकलेन

मंगलवार को हुई कार्रवाई के दौरान दोनों बरातघर का करीब 40 फीसदी हिस्सा ही बीडीए की टीम ढहा पाया था। बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पास के अन्य मकानों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए आधे घंटे तक कार्रवाई को रोककर पोकलेन मशीन मंगाई गई। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को तेजी से किया गया।

अब दीवानखाना और ब्रह्मपुर के बारातघर रडार पर

सूफी टोला में दो दिन की कार्रवाई के बाद बीडीए अब अगली कार्रवाई की तैयारी में है। जानकारों के मुताबिक बीडीए के रडार पर दीवानाखाना स्थित डे-लाइट और ब्रह्मपुर में इकबाल पैलेस है। वहीं, सैलानी रोड की तीन मंजिला मार्केट और शोरूम भी ध्वस्तीकरण की सूची में शामिल हैं।

पहले की चेकिंग तो मिला घरेलू सामान

दूसरे दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने से पहले बीडीए और पुलिस ने संयुक्त रूप से दोनों ही बारातघरों की चेकिंग की तो अंदर बने कमरों में गैस चूल्हे, गैस सिलेंडर, अलमारी समेत अन्य सामान मिला। इस पर टीम ने परिजनों से सामान जल्द निकालने को कहा। बाद में परिजनों ने वहां से सामान निकाल लिया।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए. मनिकंडन ने बताया कि सूफी टोला के दो बारातघरों पर बीडीए ने दो दिन कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

