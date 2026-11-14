बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से तनातनी; लखनऊ में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, जानें वजह

लखनऊ में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। कैसरबाग कोर्ट से विधानसभा जा रही पदयात्रा के दौरान हजरतगंज में पुलिस से भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और लोहे की जाली व बांस-बल्लियां लेकर आगे बढ़ गए। भाजपा कार्यालय के सामने भी नारेबाजी की।

यूपी में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम तत्काल लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को राजधानी लखनऊ में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कैसरबाग कोर्ट परिसर से विधानसभा की ओर निकली पदयात्रा के दौरान प्रदर्शनकारी हजरतगंज चौराहे पर पुलिस से भिड़ गए। पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को वकीलों ने तोड़ दिया। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान वकील लोहे की जाली और बांस-बल्लियां तोड़कर अपने साथ ले गए। बैरिकेडिंग लेकर भागते प्रदर्शनकारियों के कारण मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर में एकत्र हुए। यहां से उन्होंने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू की। वकील परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शन को प्रदेश के कई अधिवक्ता संगठनों ने भी समर्थन दिया। विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।

बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से भिडे़ हजरतगंज क्षेत्र में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। पुलिसकर्मियों ने वकीलों को समझाने और आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ वकीलों ने बैरिकेडिंग को उठाकर आगे ले जाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यालय के सामने भी पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे।

सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी वकीलों की प्रमुख मांग अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिवक्ता कानून की रक्षा करने और न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान उन्हें कई बार मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।