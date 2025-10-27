किसानों के लिए कमाई का जरिया बन गई ऊसर जमीन, 5 लाख रुपये तक रही आमदनी, जानिए कैसे

संक्षेप: बरेली जिले में किसानों की मेहनत और नवाचार का नया अध्याय लिखा जा रहा है। परंपरागत खेती से हटकर औषधीय फसलों की ओर रुख करने वाले किसान अब ऊसर जमीन से भी सोना उगा रहे हैं।

बरेली जिले में किसानों की मेहनत और नवाचार का नया अध्याय लिखा जा रहा है। परंपरागत खेती से हटकर औषधीय फसलों की ओर रुख करने वाले किसान अब ऊसर जमीन से भी सोना उगा रहे हैं। इन किसानों ने न सिर्फ अपनी आमदनी कई गुना बढ़ाई, बल्कि गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोले। खास बात यह है कि इस खेती में न तो कीटों का डर है और न ही जानवरों से नुकसान का खतरा। मीरगंज और बहेड़ी तहसील के किसानों ने सतावर की खेती को आजीविका का मजबूत जरिया बना लिया है। पांच साल पहले महज चार किसानों से शुरू होकर यह संख्या अब 410 किसानों तक पहुंच चुकी है। दोनों तहसीलों के 57 गांवों में सतावर अब किसानों की आमदनी का प्रमुख जरिया बन गई है।

औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा किसानों के लिए आमदनी का मजबूत स्रोत बन चुका है। दरअसल, पांच साल पहले मीरगंज तहसील के तीन और बहेड़ी तहसील के एक किसान कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी ऊसर जमीन पर वैज्ञानिकों से खेती करने की सलाह ली। वैज्ञानिकों की सलाह पर किसानों ने मिट्टी परीक्षण कराई। इसके बाद विशेषज्ञों ने उन्हें उन जमीनों पर सतावर की खेती करने का सुझाव दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि सतावर की खेती में 18 महीने का समय लगता है।

एक एकड़ खेत में लगभग 80 हजार रुपये की लागत आती है। औषधीय फसल होने के कारण बाजार में इसकी मांग भी है। इसलिए इससे आमदनी भी अच्छी हो सकती है। किसानों ने बताया कि एक एकड़ जमीन पर सतावर की खेती करने से चार से पांच लाख रुपये तक की कमाई होती है। दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश की मंडियों में सतावर की अच्छी मांग रहती है। व्यापारी खेतों तक आकर किसानों से संपर्क करते हैं और कई बार एडवांस में बुकिंग भी कर लेते हैं।

जून से सितंबर के बीच लगाई जाती है पौध फतेहगंज पश्चिमी के किसान मेवाराम ने बताया कि सतावर की पौध जून से सितंबर के बीच लगाई जाती है। मार्च-अप्रैल में फसल की खुदाई होती है। इसे सफेद मूसली के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई से पहले खेत में पानी भरकर मिट्टी को नम किया जाता है ताकि जड़ों को आसानी से निकाला जा सके। एक एकड़ में करीब 10 से 11 हजार पौधे लगाए जाते हैं। अब तो क्षेत्र के कुछ किसान सतावर की नर्सरी भी तैयारकर रहे हैं, जिससे पौधे स्थानीय स्तर पर ही मिल जाते हैं। किसान रामबरन सिंह का कहना है कि सतावर की खेती ने उनकी जिंदगी बदल दी। पहले जहां पारंपरिक फसलों में मुश्किल से लागत निकल पाती थी, वहीं अब ऊसर जमीन पर चार से पांच लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती है। जब खुदाई होती है, तो गांव के कई लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। फतेहगंज पश्चिमी के अगरास और बहेड़ी के गरगैइया गांव में सतावर की खेती काफी हो रही है।

कांटेदार होता है सतावर का पौधा, न कीटों का डर न जानवरों का खतरा सतावर को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि यह पौधा स्वभाव से कांटेदार होता है। यही वजह है कि खेतों की निगरानी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। केवल शुरुआती दो से तीन महीने तक देखभाल जरूरी होती है, जब पौधों में कांटे नहीं होते। किसानों के मुताबिक इस पौधे में कीट या फफूंद भी नहीं लगते, इसलिए रासायनिक दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती।