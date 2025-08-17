अमेरिका से मिस्र तक अकीदत की उड़ान, बरेली में चादर चढ़ाने जुटेंगे पांच महाद्वीपों के मेहमान

सुन्नी बरेलवी मसलक के दुनिया भर में हैं मुरीद। 18 से 20 अगस्त तक उर्स-ए-रजवी में जुटेंगे देश-विदेश के लोग। अमेरिका, मिस्र समेत कई देशों से चादर लेकर बरेली आ रहे अकीदतमंद।

उर्स-ए-रजवी की रूहानी रोशनी एक बार फिर बरेली को चमकाने जा रही है। 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस ऐतिहासिक उर्स में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई महाद्वीपों से अकीदतमंद हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 20 अगस्त तक बरेली में दुनिया भर के मुरीदों की भीड़ रहेगी। 18 से 20 अगस्त तक उर्स-ए-रजवी का आयोजन होना है।