अमेरिका से मिस्र तक अकीदत की उड़ान, बरेली में चादर चढ़ाने जुटेंगे पांच महाद्वीपों के मेहमान
सुन्नी बरेलवी मसलक के दुनिया भर में हैं मुरीद। 18 से 20 अगस्त तक उर्स-ए-रजवी में जुटेंगे देश-विदेश के लोग। अमेरिका, मिस्र समेत कई देशों से चादर लेकर बरेली आ रहे अकीदतमंद।
उर्स-ए-रजवी की रूहानी रोशनी एक बार फिर बरेली को चमकाने जा रही है। 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस ऐतिहासिक उर्स में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई महाद्वीपों से अकीदतमंद हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 20 अगस्त तक बरेली में दुनिया भर के मुरीदों की भीड़ रहेगी। 18 से 20 अगस्त तक उर्स-ए-रजवी का आयोजन होना है।
अमेरिका, अफ्रीका, मॉरीशस, मिस्र और कई अन्य देशों से अकीदतमंद खास चादरें लेकर बरेली पहुंच रहे हैं। ये चादरें आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के दरगाह पर पेश की जाएंगी। सुन्नी बरेलवी मसलक के मानने वालों के लिए यह मौका इजहार-ए-मुहब्बत और आध्यात्मिक एकजुटता का प्रतीक बन गया है। 20 अगस्त को कुल की रस्म में हजारों की तादाद में अकीदतमंद शामिल होंगे।
आला हजरत की तालीम और सूफी अंदाज ने इस्लामी दुनिया में एक छाप छोड़ी है। यही वजह है कि उनकी याद में होने वाला उर्स दुनिया भर में अहमियत रखता है। दरगाह से जुड़े नासिर कुरैशी ने बताया कि कई देशों से चादरें डेलीगेशन के साथ फ्लाइट से लाई जा रही हैं। कुछ चादरें पहले से स्पेशल कोरियर या धार्मिक संगठनों के जरिए भेजी जाएंगी। बरेली की गलियों में इन विदेशी अकीदतमंदों की आमद से अंतरराष्ट्रीय सौहार्द की झलक देखने को मिलेगी।