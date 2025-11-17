बरेलवी-देवबंदी वोटों का हुआ बटवारा, इसलिए हारा महागठबंधन, बिहार चुनाव परिणाम बोले शहाबुद्दीन

संक्षेप: आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार चुनाव परिणाम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत और महागठबंधन की हार के पीछे एक ही वजह सामने आई है।

आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार चुनाव परिणाम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत और महागठबंधन की हार के पीछे एक ही वजह सामने आई है, जिसे सियासी लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मौलाना बोले वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया था। इस विरोध का केंद्र बिंदु पटना बना रहा। इसी दौरान रमजान का महीना आ गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देवबंदी उलमा और सुन्नी सूफी उलमा को आमंत्रित किया गया था। देवबंदी उलमा ने दावत में शामिल होने से इनकार कर दिया था और रोजा इफ्तार पार्टी का भी बायकॉट किया था। वहीं दूसरी ओर बरेलवी उललेमा ने दावत को कुबूल करके रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। तभी से बिहार के मुसलमान दो गुटों में बंट गए थे। ये गुट बरेलवी और देवबंदी रहे। देवबंदी मुसलमानों ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया जबकि बरेलवी ने एनडीए का साथ दिया।