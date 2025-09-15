इस्लाम में महिलाओं को बड़ा सम्मान, हमारे घरों में झांकने की कोशिश न करें: बरेलवी मौलाना रजवी
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबदु्दीन बरेलवी ने कथावाचकों के भाषण पर बड़ा बयान दिया है। कथावाचकों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आप अपने समाज के हितों और समाज के अंदर फैल रही बुराइयों के खिलाफ सुधार की बात नहीं करते, बल्कि मुस्लिम समाज की महिलाओं और उनकी शादी विवाह की बातें करते हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा दिए बयान पर मौलाना बोले, कथावाचक मुस्लिम समाज के घरों में झांकने की कोशिश न करें, यहां पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वह मुस्लिम समाज के सुधार के लिए बराबर कोशिश करते रहते हैं।
मौलाना रजवी ने कहा, आजकल कथावाचक मुसलमानों को लेकर कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं, जिनका जवाब देना जरूरी है। मौलाना ने कहा, कथावाचक अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करें, इसका उनको अधिकार हासिल है। लेकिन मुस्लिम समाज के घरों में झांकने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा, इस्लाम में महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया गया है। कुरान शरीफ में महिलाओं के अधिकार को लेकर पूरी एक सूरत मौजूद है। इस्लाम ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा, मां के पैरों तले जन्नत है। पैगंबर ए इस्लाम ने मर्दों से कहा है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ पेश आओ।
वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना का समर्थन, जानिए क्या कहा
वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शहर के प्रमुख इस्लामी स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने स्वागत किया है। मौलाना ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि इस निर्णय से वक्फ की जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे भू-माफियाओं पर लगाम लगेगी और उनसे मुक्त कराई गई जमीनों से होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों के उत्थान के लिए खर्च होगी। मौलाना रजवी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे न केवल वक्फ संपत्तियों की हिफाजत होगी बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वह इस फैसले का स्वागत करे और वक्फ संपत्तियों की रक्षा में सहयोग दे।