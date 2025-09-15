इस्लाम में महिलाओं को बड़ा सम्मान, हमारे घरों में झांकने की कोशिश न करें: बरेलवी मौलाना रजवी

मौलाना रजवी ने कहा, आजकल कथावाचक मुसलमानों को लेकर कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं, जिनका जवाब देना जरूरी है। मौलाना ने कहा, कथावाचक अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करें, इसका उनको अधिकार हासिल है।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबदु्दीन बरेलवी ने कथावाचकों के भाषण पर बड़ा बयान दिया है। कथावाचकों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आप अपने समाज के हितों और समाज के अंदर फैल रही बुराइयों के खिलाफ सुधार की बात नहीं करते, बल्कि मुस्लिम समाज की महिलाओं और उनकी शादी विवाह की बातें करते हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा दिए बयान पर मौलाना बोले, कथावाचक मुस्लिम समाज के घरों में झांकने की कोशिश न करें, यहां पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वह मुस्लिम समाज के सुधार के लिए बराबर कोशिश करते रहते हैं।

लेकिन मुस्लिम समाज के घरों में झांकने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा, इस्लाम में महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया गया है। कुरान शरीफ में महिलाओं के अधिकार को लेकर पूरी एक सूरत मौजूद है। इस्लाम ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा, मां के पैरों तले जन्नत है। पैगंबर ए इस्लाम ने मर्दों से कहा है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ पेश आओ।