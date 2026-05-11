यूपी में खेल शुरू; बरेलवी मौलाना ने अखिलेश पर दागे सवाल, कहा- मुसलमानों को सपा का विकल्प खोजना होगा
बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मौलाना ने यूपी के मुसलमानों के नाम खुला पत्र जारी किया, जिसमें मौलाना ने 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद अहम बताया है।
Bareilly News: अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव यूपी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं तो वहीं भाजपा नेताओं ने भी सपा प्रमुख को घेर लिया है। बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मौलाना ने यूपी के मुसलमानों के नाम खुला पत्र जारी किया, जिसमें मौलाना ने 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद अहम बताया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अब केवल भय और सुरक्षा के नाम पर वोट देने के बजाय नया राजनीतिक विकल्प तलाशने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के उलमा, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलकर भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विचार करना चाहिए। पत्र में मौलाना ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सपा मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचती है और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव रखती है। मौलाना ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन संबंधी पुराने बयानों और भाजपा नेताओं के साथ सपा नेताओं की नजदीकियों का भी जिक्र किया।
……खबर अपडेट की जाएगी
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।