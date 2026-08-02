Bareily News: व्यापार मंडल ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की
Bareily News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की मंडलीय युवा इकाई ने अध्यक्ष शुभम अग्रवाल की अगुवाई में एसपी सिटी से मुलाकात कर कांवड़ यात्रा के दौरान प्रमुख मार्गों पर चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की। एसपी सिटी ने उनकी मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Bareily News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की मंडलीय युवा इकाई ने अध्यक्ष शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में एसपी सिटी मानुष पारीक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान चौपुला, श्यामगंज और महादेव पुल समेत प्रमुख मार्गों पर चाइनीज मांझे व पतंगबाजी पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की गई। एसपी सिटी ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। समित अग्रवाल, मुकुल मित्तल , कपिल चन्दानी, हर्ष गुप्ता, रचित जायसवाल, छत्रपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।
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