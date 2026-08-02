Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: व्यापार मंडल ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की मंडलीय युवा इकाई ने अध्यक्ष शुभम अग्रवाल की अगुवाई में एसपी सिटी से मुलाकात कर कांवड़ यात्रा के दौरान प्रमुख मार्गों पर चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की। एसपी सिटी ने उनकी मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Bareily News: व्यापार मंडल ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की

Bareily News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की मंडलीय युवा इकाई ने अध्यक्ष शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में एसपी सिटी मानुष पारीक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान चौपुला, श्यामगंज और महादेव पुल समेत प्रमुख मार्गों पर चाइनीज मांझे व पतंगबाजी पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की गई। एसपी सिटी ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। समित अग्रवाल, मुकुल मित्तल , कपिल चन्दानी, हर्ष गुप्ता, रचित जायसवाल, छत्रपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: श्रावण मास की तैयारियों को लेकर व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन
ये भी पढ़ें:Moradabad News: कांवड़ियों की सेवा करेंगे व्यापारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bareily News Bareily Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।