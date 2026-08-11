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Bareily News: काकोरी शहीद दिवस पर युवाओं ने लिखा रक्त से पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बिशारतगंज में ककोरी कांड शहीद दिवस पर युवाओं ने सरकार से खेल मैदान की मांग की। उन्होंने अपने रक्त से हस्ताक्षर कर यह मांग प्रशासक को भेजी। कार्यक्रम में क्रांतिकारियों को याद किया गया और कहा गया कि कस्बे के युवाओं के लिए एक उचित खेल मैदान आवश्यक है।

Bareily News: काकोरी शहीद दिवस पर युवाओं ने लिखा रक्त से पत्र

Bareily News: बिशारतगंज/आंवला। बिशारतगंज में काकोरी कांड शहीद दिवस मनाया गया। इसमें युवाओं ने अपने रक्त से हस्ताक्षर कर स्टेडिएम बनाने की मांग की। जीनियस लाइब्रेरी निकट पूर्वी रेलवे फाटक के समीप हुए शहीद दिवस गोष्ठी में काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को याद किया गया। इसके बाद, युवाओं ने डीएम के माध्यम से सरकार को भेजे गए मांगपत्र पर अपने रक्त से हस्ताक्षर किए। उन्होंने कस्बे में खेल मैदान और स्टेडियम बनाने की मांग की। उनका कहना है कि कस्बे के युवाओं को खेल और प्रतिभा निखारने के लिए एक उचित मैदान की बेहद जरूरत है। इसमें बृजेश आजाद, विपेंद्र गौतम, शमी खान, इशरत खान, अयान रज़ा, सानू दिवाकर, राहुल आर्य, फरदीन खान, अबूसाद, नदीम, आलोक, अंकुर, ज्ञानेंद्र, सौरभ, सचिन कुमार, निहाल, सुखबीर, साहिल खान, पवन, कमल मौर्य, कमल आदि मौजूद रहे।

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