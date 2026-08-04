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Bareily News: 11 हजार की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बहेड़ी में 29 वर्षीय युवक देशराज की छत पर 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से मौत हो गई। युवक किसी काम से छत पर गया था, जहां वह करंट की चपेट में आ गया। परिजन उसे भोजीपुरा के अस्पताल ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

Bareily News: 11 हजार की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत

Bareily News: बहेड़ी। छत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव गनू नगला में 29 वर्षीय युवक देशराज पुत्र मंगल सेन किसी काम से छत पर गया था। छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की जद में आने पर उसे करंट लग गया। इससे वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद परिजन उसे भोजीपुरा के एक अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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