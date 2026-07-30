Bareily News: एयरफोर्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5.70 लाख की ठगी
Bareily News: एयरफोर्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5.70 लाख की ठगी एयरफोर्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5.70 लाख की ठगी
Bareily News: नवाबगंज, संवाददाता। एयरफोर्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने युवती के पिता से 5.70 लाख रुपये ठग लिए। रकम लेने के बाद आरोपी ने युवती को व्हाट्सएप पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया। जब नियुक्ति पत्र की सच्चाई सामने आई और पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। घटना की तहरीर युवती के पिता की ओर से थाना नवाबगंज में दी गई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरौर गांव के वेदपाल का आरोप है। कि हाफिजगंज थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव निवासी एक युवक ने उनकी बेटी तनु से फोन पर संपर्क कर एयरफोर्स में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।
बाद में वह उनके घर आया और नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख की मांग करने लगा। आरोप है कि उसकी बातों में आकर उन्होंने अलग-अलग किस्तों में उसे कुल 5.70 लाख रुपये दे दिए। कुछ समय बाद उसने युवती के व्हाट्सएप पर ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया और कहा कि ज्वाइनिंग की तारीख व स्थान की जानकारी बाद में दी जाएगी। जब उन्होंने नियुक्ति पत्र की जांच कराई तो वह पूरी तरह फर्जी निकला। इसके बाद उन्होंने आरोपी से अपने रुपये लौटाने को कहा, तो वह उनसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा। घटना की तहरीर वेदपाल की ओर से नवाबगंज थाने में दी है।
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