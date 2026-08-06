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Bareily News: आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने पिया तेजाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: 28 वर्षीय युवक विकास ने आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर तेजाब पी लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। विकास का परिवार सात सदस्यों का है, जिसमें पांच बच्चे शामिल हैं। उसकी स्थिति गंभीर है और परिवार भरण-पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है।

Bareily News: आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने पिया तेजाब

Bareily News: आर्थिक तंगी से तंग आकर युवक ने तेजाब पी लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि डाक्टर अभी हालत गंभीर बता रहे हैं। सात सदस्यीय परिवार का खर्चा न चलने से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाया। बिथरी चैनपुर क्षेत्र की रामगंगानगर कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय विकास ने आर्थिक तंगी और पारिवारिक परेशानियों से परेशान होकर मंगलवार शाम को आत्मघाती कदम उठाया। पहले उसने शराब पी। इसके बाद घर में रखा तेजाब पी लिया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे परिवार वालों ने 108 एंबुलेंस से मदद मांगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। परिवार वालों ने बताया कि विकास साइकिल से गली-मोहल्लों में घूमकर चाकू, कैंची पर धार लगाने का काम करता है।

जिससे उसे 150 से 200 रुपये की नियमित आमदनी होती है। परिवार में पांच बच्चे समेत सात लोग है। बड़ा परिवार होने के चलते भरण-पोषण होना मुश्किल है। परेशान होकर विकास ने तेजाब पी लिया। तेजाब पीने से गले के अंदर जख्म हो गये।

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