Bareily News: प्रेमी के साथ गई युवती
Bareily News: एक युवती को उसके गांव के युवक ने अपने साथ ले गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि युवती घर से नकद और जेवर भी ले गई है। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bareily News: भुता, संवाददाता। युवती को गांव का युवक साथ ले गया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पीड़िता ने बताया कि मंगलवार शाम 6:00 बजे उनकी बेटी (18) को गांव का ही विवेक साथ ले गया । बेटी अपने साथ घर से जेवर व 60000 नकदी भी ले गई है। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। पीड़िता ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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