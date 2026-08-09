Bareily News: उर्स में जेबकतरे को पकड़कर भीड़ ने की पिटाई
Bareily News: उर्स के दौरान चोर-उचक्कों ने सैकड़ों लोगों के मोबाइल और पर्स चोरी कर लिए। इस दौरान भीड़ ने एक जेबकतरे को रंगेहाथ पकड़ा जमकर पिटाई की। उसका वीडियो भी स
Bareily News: उर्स के दौरान चोर-उचक्कों ने कई लोगों के मोबाइल और पर्स चोरी कर लिए। इस दौरान भीड़ ने एक जेबकतरे को रंगेहाथ पकड़ा जमकर पिटाई की। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उर्स-ए-रजवी में दूरदराज से लाखों की तादात में जायरीन बरेली पहुंचे। इस भीड़ का जेबकतरों ने भी जमकर फायदा उठाया और सैकड़ों लोगों के मोबाइल पर पर्स पार कर दिए। कोतवाली में करीब 80 लोगों के मोबाइल चोरी होने की शिकायतें पहुंची हैं। सीबीगंज थाने में भी 30 लोगों के मोबाइल चोरी की शिकायत की गई है। इसी तरह अन्य थानों में भी शिकायतें की गईं।
वहीं, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ इस्लामिया ग्राउंड में पकड़े गए एक जेबकतरे की पिटाई कर रही है। उसके पास से दो लोगों के चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद किए गए।
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