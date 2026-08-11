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Bareily News: मातृ शक्ति ने किया तीज उत्सव का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली के आंवला में विश्व हिंदू परिषद मातृ शक्ति द्वारा तीज उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बहनों ने नृत्य, गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्य अतिथि रुचि गुप्ता रही, और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को दिए गए। इस उत्सव में विभिन्न गतिविधियों ने समृद्ध सहभागिता को दर्शाया।

Bareily News: मातृ शक्ति ने किया तीज उत्सव का आयोजन

Bareily News: बरेली/आंवला। विश्व हिंदू परिषद मातृ शक्ति आंवला की ओर से क्यारा प्रखंड के खंड कांधरपुर स्थित राघव बैंकट हॉल में तीज उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बहनों ने प्रतिभाग किया। मुख्य वक्ता डॉ. राखी चौहान, मातृ शक्ति विभाग संयोजिका, बरेली, मुख्य अतिथि रुचि गुप्ता, डीआईजी की धर्मपत्नी रहीं। मातृ शक्ति सह संयोजिका आशा सिंह तथा विद्योतमा आजाद ने संचालन किया। मेहंदी, साज-सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गायन एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुईं। सर्वश्रेष्ठ परिधान का पुरस्कार मुस्कान को, मेहंदी में श्वेता, डांस तथा गायन में योगिता, सुरेंद्र कौर, कमलेश एवं मीनाक्षी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुना गया और पुरस्कृत किया गया।

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गीता, क्रांति, स्वाति, देविका, अनुपम, बेबी, गुड़िया, ज्योति, शशि, संगीता, वंदना आदि शामिल रहीं।

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