Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: गुरु पूर्णिमा पर मातृशक्ति को राष्ट्र निर्माण में योगदान का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 40 महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता दीपा काला ने नारी के राष्ट्र निर्माण में योगदान पर चर्चा की और महिलाओं को परिवार और समाज के विकास में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। सभी ने राष्ट्रहित में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

Bareily News: गुरु पूर्णिमा पर मातृशक्ति को राष्ट्र निर्माण में योगदान का संदेश

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें करीब 40 महिलाओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्चना शर्मा ने की।मुख्य वक्ता दीपा काला, सह विभाग कार्यवाहिका एवं प्रधानाचार्य श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नारी जाति का राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं हमारी भूमिका विषय पर मातृशक्ति का ध्यान आकर्षित किया।उन्होंने कहा कि नारी परिवार की आधारशिला होने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने महिलाओं से अपने परिवार के संस्कारों को मजबूत करने के साथ ही समाज और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में महिलाओं ने राष्ट्रहित में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News Fatehganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।