Bareily News: शराब की दुकान हटाने की मांग करते हुए महिलाओं ने किया प्रदर्शन
Bareily News: गांव कसूमरा में महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि दुकान के बाहर शराबियों का जमावड़ा और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं। महिलाएं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि दुकानें नहीं हटाई गईं, तो वे आंदोलन करेंगी।
Bareily News: आंवला। गांव कसूमरा में शराब की दुकान को हटाने की मांग करते हुए महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया।गांव में शराब की दुकान होने से माहौल खराब होता जा रहा है। दुकान के बाहर ही खुले में शराब पिलाई जा रही है। हर समय शराबियों का जमावड़ा रहता है। शराबी नशे में वहां से गुजरने वाली महिलाओं और युवतियों से फब्तियां कसते हैं। अभद्रता और छेड़छाड़ तक की जाती है। देशी और अंग्रेजी दोनों तरह की दुकानें होने से यह समस्या और बढ़ गई है। गुरुवार को तमाम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाते हुए कहा कि उनकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएंगी, साथ ही नियमानुसार कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया।
महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर दुकानें नही हटाई गई तो वह आंदोलन करेंगी।फोटो 06- आंवला थाने के कसूमरा में शराब की दुकानें हटवाने को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
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