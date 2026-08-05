Bareily News: मंदिर से लौट रही महिला के कुंडल नोचकर भागे बदमाश
Bareily News: फरीदपुर में भुता रोड पर तीन बदमाशों ने ओमकार की पत्नी मुन्नी देवी से उसके कुंडल झपट लिए। घटना मंदिर से लौटते समय हुई। महिला ने पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी है और पुलिस जांच कर रही है।
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। बक्सरिया के ओमकार की पत्नी मुन्नी देवी पहलऊ मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने गई थी। वह वापस घर लौट रही थी। भुता रोड पर बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाश मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पीछे से झपट्टा मारकर दोनों कुंडल नोच लिए। महिला ने चीख पुकार पर बदमाश तेज गति से बाइक चलाते हुए फरार हो गए। महिला ने थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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