Bareily News: तूदा उखाड़ कर की जुताई, छह पर मुकदमा
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता। महिला ने मारपीट करने एवं जमीन पर कब्जा करने के आरोप में छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। गांव परशुरामपुर निवासी गंगा देवी पत्नी रा
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता।महिला ने मारपीट करने एवं जमीन पर कब्जा के आरोप में छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। गांव परशुरामपुर निवासी गंगा देवी पत्नी रामस्वरूप ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है गाटा संख्या 122 की जमीन उनकी है। इस जमीन पर मोहम्मद अयूब, अब्दुल कलामनिवासी ग्राम भैंसिया थाना शीशगढ़ से विवाद कोर्ट में चला। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में हुआ। हल्का लेखपाल, कानूनगो एवं पुलिस ने 16 दिसंबर 2025 को उनकी जमीन में मेड़ डलवा कर तुदे लगवा दिए। आरोपी सलमान, शाहरुख,भोला, मोहम्मद ताहिर निवासी भैंसिया ने बुधवार शाम को उनकी जमीन जोत कर तूदे उखाड़ दिए।
सूचना पर वह अपने लड़के के साथ खेत गईं। आरोपी लाठी डंडे एवं हथियार से लैस थे। आरोपियों ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। वर जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। महिला ने बताया उन लोगों ने मारपीट की है। जान से मारने की धमकी दी है। गंगा देवी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
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