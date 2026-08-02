Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: तूदा उखाड़ कर की जुताई, छह पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता। महिला ने मारपीट करने एवं जमीन पर कब्जा करने के आरोप में छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। गांव परशुरामपुर निवासी गंगा देवी पत्नी रा

Bareily News: तूदा उखाड़ कर की जुताई, छह पर मुकदमा

Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता।महिला ने मारपीट करने एवं जमीन पर कब्जा के आरोप में छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। गांव परशुरामपुर निवासी गंगा देवी पत्नी रामस्वरूप ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है गाटा संख्या 122 की जमीन उनकी है। इस जमीन पर मोहम्मद अयूब, अब्दुल कलामनिवासी ग्राम भैंसिया थाना शीशगढ़ से विवाद कोर्ट में चला। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में हुआ। हल्का लेखपाल, कानूनगो एवं पुलिस ने 16 दिसंबर 2025 को उनकी जमीन में मेड़ डलवा कर तुदे लगवा दिए। आरोपी सलमान, शाहरुख,भोला, मोहम्मद ताहिर निवासी भैंसिया ने बुधवार शाम को उनकी जमीन जोत कर तूदे उखाड़ दिए।

ये भी पढ़ें:Banka News: कोर्ट के आदेश के बावजूद पोखर पर कब्जा, रंगदारी न देने पर जान से मारने की दी धमकी,केस दर्ज ।

सूचना पर वह अपने लड़के के साथ खेत गईं। आरोपी लाठी डंडे एवं हथियार से लैस थे। आरोपियों ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। वर जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। महिला ने बताया उन लोगों ने मारपीट की है। जान से मारने की धमकी दी है। गंगा देवी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: महिला ने दबंगों पर लगाया कब्जे व धमकी का आरोप
ये भी पढ़ें:Balrampur News: पैमाइश के बाद उखाड़ दिए पिलर, महिला ने दबंगों पर लगाया कब्जे और धमकी का आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।