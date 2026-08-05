Bareily News: झोलाछाप से इलाज के दौरान महिला की मौत
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर द्वारा दी गई गलत दवा के कारण यह घटना हुई। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झोलाछाप डॉक्टर फरार है।
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। झोलाछाप के यहां दवा लेने गई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप के गलत दवा से महिला की मौत होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला का शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। फतेहगंज पूर्वी के गांव सरेंदा निवासी छंगे ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह अपनी भाभी सुनीता (42 वर्ष) पत्नी मूलचंद को बुखार-दर्द की दवा दिलवाने के लिए हरेली चौराहे पर झोलाछाप की दुकान पर ले गये। इसके बाद डॉक्टर ने उसकी भाभी को कुछ दवाई खिलाई और बोतल चढ़ाने लगा। वह भाभी को वहीं पर छोड़कर किसी काम से चले गए।
कुछ देर बाद जब वापस लौटकर आए तो उसकी भाभी की मौत हो गई थी। उसने डायल पुलिस को जानकारी दी।सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, झोलाछाप डॉक्टर दुकान बंदकर भाग गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि एक महिला की मौत की सूचना मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। परिजनों की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।
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