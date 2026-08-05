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Bareily News: मंदिर से लौट रही महिला के कुंडल नोचकर भागे बदमाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में ओमकार की पत्नी मुन्नी देवी मंदिर से वापस लौटते समय बाइक पर आए तीन बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसके कुंडल छीन लिए। महिला की चीख सुनकर बदमाश तेज बाइक चला कर भाग गए। उसने थाने में तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bareily News: मंदिर से लौट रही महिला के कुंडल नोचकर भागे बदमाश

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। बक्सरिया के ओमकार की पत्नी मुन्नी देवी पहलऊ मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने गई थी। वह वापस घर लौट रही थी। भुता रोड पर बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाश मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पीछे से झपट्टा मारकर दोनों कुंडल नोच लिए। महिला ने चीख पुकार पर बदमाश तेज गति से बाइक चलाते हुए फरार हो गए। महिला ने थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

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