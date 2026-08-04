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Bareily News: दबंगों ने घर में घुस कर महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: दबंगों ने घर में घुस कर महिला को पीटा दबंगों ने घर में घुस कर महिला को पीटा दबंगों ने घर में घुस कर महिला को पीटा

Bareily News: दबंगों ने घर में घुस कर महिला को पीटा

Bareily News: नवाबगंज। मकान को लेकर चल रही रंजिश में दबंगों ने एक महिला के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। जब उसके ससुर और मां उसे बचाने आयी तो उन्होंने उनसे भी मारपीट की। घटना की रिपोर्ट थाना नवाबगंज में दर्ज कराई गई है।नवाबगंज थाना क्षेत्र के परोथी गांव की लक्ष्मी देवी पत्नी थान सिंह का आरोप है कि गांव के ही श्यामाचरन उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके चलते रविवार को श्यामाचरन और उसकी पत्नी उनके घर में घुस आए। आरोप है कि वह दोनों गालीगलौज कर उनसे मारपीट करने लगे। उसके ससुर और मां उसे बचाने के लिए आई तो उन्होंने उनकी भी पिटाई की।

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घटना की रिपोर्ट थाना नवाबगंज में दर्ज कराई गई है।

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