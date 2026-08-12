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Bareily News: मामूली विवाद में महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: तुरसा पट्टी की रेखा देवी ने थाना प्रभारी को दी तहरीर में बताया कि सात अगस्त को उनके साथ गांव के चार लोगों ने मिलकर मारपीट की। आरोपियों ने गालियां दी, डंडों व लातों-घूसों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। महिला को चोटें आई हैं और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Bareily News: मामूली विवाद में महिला को पीटा

Bareily News: शाही। तुरसा पट्टी निवासी रेखा देवी पत्नी लाल सिंह ने थाना प्रभारी को दी तहरीर में बताया कि सात अगस्त की शाम छोटी सी बात को लेकर गांव के ही मान सिंह, विद्या देवी पत्नी टिंकू, भूरी देवी पत्नी मुकेश और रेनू पुत्री मान सिंह ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने पहले उन्हें गालियां दीं। विरोध करने पर डंडों और लातों-घूसों से मारा-पीटा। जान से मारने की धमकी भी दी। शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए और उन्होंने बीच-बचाव कर महिला को बचाया। मारपीट के कारण महिला को चोटें आई हैं। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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