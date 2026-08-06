Bareily News: मजनूपुर में विशेष समुदाय की महिला के घर में मिले पशु अवशेष

चौकी सरदार नगर के गांव मजनूपुर में बुधवार को गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस तथा गोरक्षकों ने विशेष समुदाय की महिला के घर में तलाशी ली, जिसमें पुलिस को दो बोरों में पशुओं के अवशेष मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया। महिला ने अवशेषों को गलाने के लिए उन पर नमक डाल दिया था। पुलिस ने अवशेषों को जांच कराने के लिए आगरा लैब भेजा है ।

पुलिस और गोरक्षकों की कार्रवाई

इस दौरान गोरक्षक टीम के सदस्य सचिन चौहान, नितिन श्रीवास्तव, प्रमोद गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, सनी गुप्ता, विशाल सक्सेना, कपिल शर्मा, वीरेश गुप्ता, संजय गुप्ता, मनोज वर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि मजनूपुर में आसिफ घर पर गोकशी की जाती है। पुलिस के साथ महिला के घर पहुंचे घर में तलाशी लेने पर दो बोरों में पशु के अवशेष पकड़े गये, जिन्हें पुलिस सरदार नगर चौकी पर लेकर आई। सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरव मोहन शर्मा ने सैंपल लेकर जांच को भेजा। थाना प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि बोरों मे मिले पशु अवशेष का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जायेगी ।