Bareily News: टेंपो की छत पर रखे बैग से नगदी जेवर चोरी, मुकदमा दर्ज
Bareily News: मीरगंज में एक महिला ने टेंपो चालक और उसके सहयोगियों पर चोरी का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसका बैग टेंपो की छत पर रखा गया था, जिसमें नगद और सोने-चांदी के जेवर गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। टेंपो की छत पर रखे महिला के बैग से नगदी एवं सोनेचांदी के जेवर चोरी हो गए। महिला ने टेंपो चालक एवं उसके साथियों पर चोरी करने का आरोप लगाया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शाही थाने के गांव खजुरिया निवासी मीनावती पत्नी अरविंद कुमार गत 18 जून को नल नगरिया अड्डे से टेंपो में बैठीं। चालक ने मना करने के बाद भी उनका बैठ टेंपो की छत पर रख दिया। चालक ने दो लोगों को टेंपो के पीछे खड़ा कर लिया। पीछे खड़े दोनों अज्ञात लोग हुरहुरी में उतर गए। महिला गुलड़िया अड्डे पर टेंपो से उतर कर बैग लेकर अपने घर चली गईं।
जब घर में उन्होने बैग खोला तो उसमें रखे पांच हजार रुपए, सोने का टीका, बेसर, चांदी की तगड़ी, गुच्छा, खडुंआ गायब था। महिला ने अगले दिन गुलड़िया अड्डे पर टेंपो चालक को पकड़ लिया। महिला चालक को चौकी गुलड़िया ले गईं। चालक ने अपने को बसंतपुर थाना सिरौली निवासी बताया। गुलड़िया पुलिस ने उन्हें मीरगंज थाने भेज दिया। कार्रवाई न होने पर महिला ने मामले की शिकायत एसएसपी से की। एसएसपी के निर्देश पर मीरगंज पुलिस ने बुधवार को टेंपो चालक एवं दो अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
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