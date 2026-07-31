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Bareily News: चारा लेने जा रही महिला खींच कर खेत में ले जाने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता । क्षेत्र के गांव की महिला ने गांव के व्यक्ति पर अकेला देखकर छेड़छाड़ कर गन्ने के खेत में खींचकर ले जाने के प्रयास करने का आरोप लगाय

Bareily News: चारा लेने जा रही महिला खींच कर खेत में ले जाने का प्रयास

Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता । गांव की महिला ने एक व्यक्ति पर अकेला देखकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर 12:00 बजे वह अपने खेत पर गईं थी। अकेला देखकर गांव का परमानंद उर्फ परमा वहां पहुंचा। आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की, कपड़े फाड़ दिए। गन्ने के खेत में जबरन खींच कर ले जाने लगा। महिला के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी परमानंद उर्फ परमा निवासी जाम अन्तरामपुर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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एसओ ने बताया मामले की जांच उपनिरीक्षक रुयाजुद्दीन को सौंपी है।

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