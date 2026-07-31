Bareily News: चारा लेने जा रही महिला खींच कर खेत में ले जाने का प्रयास
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता । क्षेत्र के गांव की महिला ने गांव के व्यक्ति पर अकेला देखकर छेड़छाड़ कर गन्ने के खेत में खींचकर ले जाने के प्रयास करने का आरोप लगाय
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता । गांव की महिला ने एक व्यक्ति पर अकेला देखकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर 12:00 बजे वह अपने खेत पर गईं थी। अकेला देखकर गांव का परमानंद उर्फ परमा वहां पहुंचा। आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की, कपड़े फाड़ दिए। गन्ने के खेत में जबरन खींच कर ले जाने लगा। महिला के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी परमानंद उर्फ परमा निवासी जाम अन्तरामपुर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एसओ ने बताया मामले की जांच उपनिरीक्षक रुयाजुद्दीन को सौंपी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।