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Bareily News: विज्ञापन :: फीनिक्स मॉल के लकी ड्रा में विजेताओं की हुई घोषणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फीनिक्स मॉल की ओर से आयोजित एंड ऑफ सीजन सेल अभियान के तहत लकी ड्रा के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। रविवार को मॉल परिसर में आयोजित लकी ड्रा में नवनीत

Bareily News: विज्ञापन :: फीनिक्स मॉल के लकी ड्रा में विजेताओं की हुई घोषणा

Bareily News: बरेली। फीनिक्स मॉल की ओर से आयोजित एंड ऑफ सीजन सेल अभियान के तहत लकी ड्रा के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। रविवार को मॉल परिसर में आयोजित लकी ड्रा में नवनीत कौर ने प्रथम पुरस्कार के रूप में टोयोटा ग्लैंजा कार जीती। प्रिया को एलजी का 32 इंच एलईडी टीवी, रॉबिन को एलजी स्पीकर्स, वर्षा गोस्वामी को मोहन लाल एंड संस का पांच हजार रुपये का गिफ्ट वाउचर और हैदर अली को सफारी का पांच हजार रुपये का गिफ्ट वाउचर मिला। फीनिक्स मिल्स के रिटेल डायरेक्टर (नॉर्थ) संजीव सरीन ने बताया कि एंड ऑफ सीजन सेल कंपनी के प्रमुख वार्षिक अभियानों में शामिल है।

इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर खरीदारी अनुभव के साथ आकर्षक ऑफर और अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह सेल 12 जून से 19 जुलाई तक चला था, जिसमें ग्राहकों ने विभिन्न ब्रांड्स पर खरीदारी की। इसके तहत 10,999 रुपये या उससे अधिक की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए गए, वहीं करीब 10 लाख रुपये मूल्य के आकर्षक इनाम लकी ड्रा के माध्यम से रखे गए थे। संजीव सरीन ने बतया कि नीलम, उदिल, प्रशांत, उमेश और प्रेम को क्लब महिंद्रा की ओर से विशेष उपहारों के लिए चुना गया है। सभी विजेताओं को जल्द ही पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।

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