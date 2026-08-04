Bareily News: महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीटा
Bareily News: हाफिजगंज में एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अवैध संबंधों के लिए घरेलू सामान बेचकर प्रेमी पर खर्च कर रही थी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।
Bareily News: हाफिजगंज। अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी। पति का आरोप है कि महिला घरेलू सामान बेचकर प्रेमी पर खर्च कर रही थी। इस संबंध में हाफिजगंज थाने में तहरीर दी गई है। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। इसका वह आए दिन विरोध करता है। मंगलवार को महिला घर से गैस सिलेंडर उठाकर बेचने के लिए जा रही थी। पति ने इसका विरोध किया तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी।
इसमें वह जख्मी हो गया। पति ने थाना हाफिजगंज में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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