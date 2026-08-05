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Bareily News: विधवा महिला को घर में घुसकर दबोचा, दुष्कर्म का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: विधवा महिला को घर में घुसकर दबोचा दुष्कर्म का प्रयास विधवा महिला को घर में घुसकर दबोचा दुष्कर्म का प्रयास विधवा महिला को घर में घुसकर दबोचा दुष्कर्म क

Bareily News: विधवा महिला को घर में घुसकर दबोचा, दुष्कर्म का प्रयास

Bareily News: हाफिजगंज। गांव की विधवा महिला ने बताया कुछ समय पूर्व उसके पति की कैंसर से मौत हो हुई है। इसी का फायदा उठाकर गांव का युवक उस पर साथ रहने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि पांच माह पूर्व भी आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की थी। आरोप है कि 25 जुलाई की रात आरोपी उसके घर में घुस आया और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने विरोध किया तो गाली-गलौज कर लात-घूसों से पिटाई की। परिजन व ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। महिला की तहरीर पर थाना हाफिजगंज पुलिस ने आरोपी दुर्गेश उर्फ डम्पी उर्फ दादा पर मुकदमा दर्ज कर जांच की।

प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। जांच के आधार पर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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