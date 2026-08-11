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Bareily News: प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर किया कांवड़ियों का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बहेड़ी में उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रशासन ने कांवड़ियों का स्वागत किया। मुंडिया टोल प्लाजा के पास कैंप लगाया गया, जहां कांवड़ियों को पुष्प वर्षा कर फलाहार दिया गया। यहाँ एडीएम, एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। क्षेत्र में 'बम-बम भोले' के जयकारों से माहौल गूंज उठा।

Bareily News: प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर किया कांवड़ियों का स्वागत

Bareily News: बहेड़ी। प्रशासन ने उत्तराखंड बॉर्डर से प्रवेश करने वाले कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्हें फलाहार वितरित कर जलपान कराया। यहां उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से मुंडिया टोल प्लाजा के पास कांवड़ियों के ठहरने और विश्राम करने के लिए कैंप लगाया गया है। सावन के दूसरे सोमवार को यहां एडीएम-ई, एसडीएम गोपाल शर्मा, सीओ अरुण कुमार, नायब तहसीलदार दिवाकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा और लेखपाल संदेश सिंह ने हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों को जलपान भी कराया। सोमवार को कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला जारी रहा। इससे इलाका बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा।

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