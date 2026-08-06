Bareily News: स्वयंसेवी संस्था नेचर वेलफेयर सोसाइटी ने किया पौधरोपण

Bareily News: नेचर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यवाहक अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार सिन्हाल ने बताया कि समिति ने यह निर्णय लिया है कि हर सप्ताह पौधरोपण किया जाएगा। जिस प्रकार वर्तमान समय में पेड़ों की कटान हो रही है उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए पौधरोपण समिति द्वारा हर सप्ताह किया जाएगा। समिति के सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से कंक्रीट के जंगल बनाये जा रहे हैं उससे वातावरण गर्म होता जा रहा है। उपसचिव ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि समिति फलदार पेड़ ही लगाएगी। समिति के सदस्य प्रदीप कुमार ने बताया कि पौधरोपण के लिए हाईवे को चुना गया है क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा पेड़ों का कटान हो रहा है।