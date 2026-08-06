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Bareily News: करवट लेगा मौसम, धूप से बढ़ेगा तापमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मौसम में मामूली बदलाव के संकेत हैं। पिछले 24 घंटों में 4.9 मिमी बारिश हुई है। अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले चार-पांच दिनों में बादलों और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

Bareily News: करवट लेगा मौसम, धूप से बढ़ेगा तापमान

Bareily News: मौसम में मामूली बदलाव के संकेत हैं। दिन में धूप निकलने से तापमान में इजाफा हुआ है। बीते चौबीस घंटे में 4.9 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। दिन में अधिकतम तापमान 33.3 और रात में न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले चार-पांच दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार को सुबह आसमान बादलों से घिरा रहा। कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई। उसके बाद हल्की धूप निकलने से गर्मी-उमस का असर बढ़ गया। दोपहर में आसमान में काले बादल छा गए लेकिन हल्की बूंदाबांदी ही हुई।

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मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि अगले चार-पांच दिन तक तापमान में इजाफा हो सकता है। इससे गर्मी-उमस बढ़ सकती है। हालांकि बीच-बीच में बूंदाबांदी भी हुई।

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